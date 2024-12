Largo em homenagem a David Coimbra é inaugurado em Porto Alegre

O filho, Bernardo, e a esposa, Márcia, revelam placa em alusão a David Coimbra. Jefferson Botega / Agencia RBS

Certa vez, quando ainda morava nos Estados Unidos para se tratar do câncer que havia lhe acometido, o jornalista, cronista, radialista e escritor David Coimbra fez uma brincadeira com seu filho, Bernardo:

— Imagina se um dia tiver um lugar em Porto Alegre com meu nome.

Na manhã desta quinta-feira (12), diante da presença de Bernardo, da viúva, Márcia, de autoridades, colegas e executivos do Grupo RBS, foi descerrada a placa que homenageia a trajetória do comunicador no Largo David Coimbra — como foi batizado o espaço localizado no cruzamento das avenidas Erico Verissimo e Ipiranga em lembrança ao porto-alegrense que morreu em 2022, aos 60 anos, após quase uma década de batalha contra a doença.

A placa, instalada de frente para a Ipiranga, traz a figura de um rosto de perfil, em metal, alusivo à David e a inscrição de um trecho de um dos seus textos mais famosos. O parágrafo extraído da crônica Quando Quis Morrer, publicada em 16 de maio de 2022, diz: "O que existe é o presente e, se o presente pode ser sorvido integralmente, a vida passa a ser boa. E ela é. A vida é boa".

Detalhe da placa apresentada nesta quinta-feira. Jefferson Botega / Agencia RBS

A cerimônia transmitida ao vivo durante o programa Timeline, da Rádio Gaúcha, do qual David participava, contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e do vereador responsável pelo projeto que nomeou o local, Idenir Cecchim (MDB), entre outras autoridades. Presidente do Conselho de Gestão e publisher da RBS, Nelson Sirotsky lembrou que a localização do largo municipal, no encontro entre a Erico Verissimo e a sede da empresa onde o comunicador trabalhava, simboliza a capacidade que David tinha de unir a cultura ao bom jornalismo — sabendo como poucos contar boas histórias.

— O David mereceu esse dia iluminado. Foi um iluminado ao longo de sua trajetória com a família, com os amigos e no seu ofício. Obrigado, David, pelo dia iluminado que estamos tendo — declarou Nelson, sob o sol já forte da manhã, acompanhado pelo CEO da RBS, Claudio Toigo.

O filho Bernardo, tantas vezes celebrado nas colunas do pai publicadas em Zero Hora e GZH, reforçou a importância da homenagem estar localizada naquele espaço, adotado pelo Grupo RBS por meio do programa municipal de conservação de espaços públicos:

— Queria agradecer a todos que ajudaram a fazer isso acontecer. Não tinha como ser mais especial do que esse lugar, na frente da Zero Hora, que era como uma segunda casa para ele.

Cecchim afirmou que a escolha do comunicador para batizar o largo se justifica pela trajetória do jornalista:

— David mereceu, merece, e vai ficar para sempre nesse local, uma das esquinas mais importantes de Porto Alegre.

Sebastião Melo observou que, embora a doença tenha abreviado a vida de David, o escritor de livros como A História dos Gre-Nais, Hoje eu Venci o Câncer e O Meu Guri deixou um vasto legado à cultura local.