Entre as empresas fundadas ou comandadas pelo bilionário, estão nomes como Paypal, Tesla, SpaceX, Neura Link e X (antigo Twitter).

O fundador da SpaceX e da Tesla, também proprietário do X, Elon Musk, o homem mais rico do planeta, é a primeira pessoa a acumular fortuna superior a US$ 400 bilhões (R$ 2,4 trilhões), informou a agência Bloomberg.