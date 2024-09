Uma nova fronteira do vinho brasileiro floresce no agreste de Pernambuco

Frio e vinho em pleno Nordeste, se essa imagem lhe parecer estranha, você talvez esteja precisando rever a geografia da produção no país. O polo que floresce no agreste de Pernambuco, no município de Garanhuns, é uma prova de que a vitivinicultura brasileira não tem limites. A partir de uma parceria entre pesquisa e empreendedores locais, foi possível desenvolver a atividade de forma comercial, fortemente embasada no enoturismo.