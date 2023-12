Na hora de brindar a chegada do Ano Novo, a preferência à mesa é pelo espumante. A bebida, que também é o carro-chefe das vendas dos vinhos nacionais, ajudou a colocar o Brasil na vitrine do mundo todo. Associada a comemorações, a bebida tem no Rio Grande do Sul o principal polo de produção do país. Para falar sobre tendências de produção e consumo em 2024, a coluna conversou com o enólogo Luiz Gustavo Lovato. Sócio-fundador do Brasil de Vinhos, portal que traz um guia da vitivinicultura no país, ele também dá dicas sobre como harmonizar as diferentes variedades com a ceia. Veja trechos da entrevista concedida ao programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha deste domingo (31).