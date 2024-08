Os números crescentes e os recordes batidos nas vendas ao mercado externo confirmam a qualidade e a relevância do Brasil como fornecedor global de carne. Mas nada como dar uma prova concreta disso para abrir o apetite de novos consumidores. É por isso que o Salão Internacional de Proteína Animal (Siavs), em São Paulo, coloca no cardápio as degustações.