O Freio de Ouro está de volta à “casa”. A última seletiva da prova máxima do cavalo crioulo marca o retorno das seletivas à pista coberta do parque Assis Brasil, depois da enchente de maio. A programação da classificatória aberta começou no domingo (28), com a chegada dos animais, e segue até o sábado (3), quando ocorre a final.