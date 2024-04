A disputa e as médias resultantes do Bocal de Ouro, realizado no parque Assis Brasil, mostram que o circuito do Freio de Ouro entra em novo patamar. A cobertura da pista de Esteio é o ingrediente que se confirma como novo marco da competição. Ao tirar da equação o efeito climático, seja do excesso de chuva ou de sol, o objetivo é dar as condições para que se possa extrair o potencial máximo dos competidores.