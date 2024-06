Para entender os números do PIB gaúcho, é preciso seguir os passos do clima 

Há muitas formas de avaliar os dados do PIB gaúcho do primeiro trimestre, apresentados nesta terça-feira (25) pelo Departamento e Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento. Isoladamente, janeiro, fevereiro e março de 2024 são um começo de ano promissor: a economia do Rio Grande do Sul cresceu 6,4% em relação a igual período de 2023. Avanço que veio a reboque dos expressivos 43,5% de alta registrados na agropecuária, em um período do ano que nem é seu ponto forte.