O ano de 2023 ficará marcado pelas intempéries de proporções opostas que afetaram diretamente a produção agropecuária do Rio Grande do Sul, causando uma perda que, só em receita soma R$ 57,9 bilhões. O número foi apresentado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS) no tradicional balanço anual da entidade nesta quarta-feira (01). A projeção leva em consideração o volume que se deixou de colher, multiplicado pelos preços dos produtos — ou seja, o valor bruto de produção.