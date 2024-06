O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul cresceu 4,1% no primeiro trimestre deste ano ante o quarto trimestre de 2023. O dado, que ainda não capta os efeitos da enchente, mostra que o resultado da arrancada do ano foi puxado pela agropecuária, que avançou 59,1% no período. Indústria, com leve alta de 0,5%, e serviços, que expandiu 1,2%, apresentaram resultados mais tímidos.