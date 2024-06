Sem dado que indique futuro, PIB do RS no primeiro trimestre vai deixar saudade

O sistema de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul tem uma diferença importante em relação ao do Brasil: não embute o que a coluna costuma chamar de "indicador de futuro". Esse dado, chamado Formação Bruta do Capital Fixo (FBCF), mostra os investimentos feitos no período, que vão resultar em crescimento logo ali adiante.