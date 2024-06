Quando o assunto é o prejuízo deixado pela cheia no Rio Grande do Sul, todos os números são superlativos e tendem a ficar ainda maiores com o tempo. Entre os tantos danos diagnosticados pela Emater em 206.604 propriedades rurais do Rio Grande do Sul, chama a atenção o da quantidade de casas afetadas. Foram 14.029 residências com algum tipo de problema, de pequenas avarias a perda total.