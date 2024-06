Em duas frentes de ação simultâneas, entidades do setor agropecuário mapeiam perdas e traçam estratégias para iniciar a recuperação no meio rural após a catástrofe climática do Estado. Com a ajuda de imagens de satélite e da Embrapa Territorial, foi traçado um roteiro a ser percorrido pelo Programa Agro Solidário. Coordenada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), tem a parceria de Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Federação da Agricultura (Farsul), Associação de Criadores de Suínos (Acsurs) e de Gado Holandês (Gadolando).