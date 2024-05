Do arroz ao leite, a chuvarada que cai sobre o Rio Grande do Sul traz impactos à safra e preocupação aos agricultores. Em final de ciclo, as lavouras de verão vão ficando debaixo d'água em um momento de grande suscetibilidade, o que deve provocar estragos que ainda não podem ser dimensionados. Só mesmo quando as precipitações cessarem, e o nível dos leitos voltar ao normal.