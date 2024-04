Ao falar sobre a competição do Freio de Ouro em pleno Big Brother Brasil, o vice-campeão da disputa, o gaúcho Matteus ajudou a divulgar ainda mais o cavalo crioulo. Deu um alcance nacional à raça, que é também um dos objetivos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). A meta é fazer exemplar ir além divisas, mostrando as suas habilidades não só nessa, mas em outras provas _ são 14 modalidades no total. Para falar sobre o tema, a coluna conversou neste domingo com o presidente da Comissão de Provas Funcionais da entidade, André Rosa, no Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha. Ouça o programa e leia trechos da entrevista.