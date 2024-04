A primeira e mais importante informação sobre a prova do Bocal de Ouro, que está sendo realizada até domingo (21), no parque Assis Brasis, em Esteio, é: todos os animais que entram em pista são inéditos na competição. Ou seja, nunca disputaram o circuito do Freio de Ouro, considerada a prova mais importante da raça de cavalos crioulos. Neste ano, a seletiva que garante oito vagas para machos e oito para fêmeas na grande final ocorre pela primeira vez com a pista coberta.