A manifestação da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) engrossa o coro das entidades para que o governo do Estado adie a entrada em vigor dos decretos que retiram incentivos fiscais. A entidade, que já havia ressaltado sua preocupação em relação à indústria de ovos voltou a se posicionar, agora chama a atenção para a carne de frango. Finaliza a nota se dirigindo "à população do Rio Grande do Sul", a quem alerta "para um possível aumento dos preços dos alimentos já a partir do mês de abril próximo".