A indústria do Rio Grande do Sul teve a terceira queda mais intensa da produção no país em 2023, segundo o IBGE. A posição neste ranking negativo se repetiu em janeiro, quando, pelo seu peso, foi a principal pressão para o recuo do indicador nacional. A coluna perguntou os motivos ao presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.