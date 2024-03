Você sabia que existe uma parte da China que fala português? A região administrativa de Macau, localizada no sudeste do país asiático, compartilha o idioma falado no Brasil, com a diferença de que lá, o sotaque é o de Portugal. Essa conexão linguística pode ser uma vantagem extra nas águas do comércio internacional. E é uma das razões que trouxe ao Rio Grande do Sul uma representante de lá. Kitieng Chan, vice gerente geral da Zhongtuo Xinhao Supply Chain Management C0., Ltda, fez sua primeira parada na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, mas teve a oportunidade de conhecer outros pontos do Estado.