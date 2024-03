Seja no volume de propostas de negócios encaminhadas ou no número de visitantes, a Expodireto Cotrijal de 2024 superou as expectativas dos próprios organizadores. Os R$ 7,9 bilhões e as 377 mil pessoas representam novas marcas históricas e um crescimento sobre a edição passada. Quando a feira realizada em Não-Me-Toque começou, a avaliação era de que repetir os mesmos resultados de 2023 já seria um excelente resultado. Não era falta de otimismo ou de ambição. Era uma visão alinhada com o mercado.