Foi como raras vezes que a Expodireto começou com chuva. As gotas que caíam sobre o parque e as lavouras de Não-Me-Toque na manhã de segunda-feira (4) traziam um cenário muito diferente do registrado em igual período do ano passado. Naquela ocasião, o Estado enfrentava uma sequência de estiagens, que derrubou a produção e travou a economia.