Referência em tecnologias para o agronegócio, a 24° edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do RS, foi oficialmente aberta nesta segunda-feira (4). Com chuva no parque e autoridades do setor em peso, a cerimônia contou com a presença do ministro da Agricultura Carlos Fávaro e do governador Eduardo Leite.