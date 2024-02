Há safras diferentes em curso no Brasil, conforme mostram os dados do atual ciclo. A nacional traz uma redução no volume a ser colhido, depois de recordes sobre recordes. A estadual, apesar dos percalços trazidos pelo excesso de chuva no plantio, promete ser de recuperação, após dois anos consecutivos de perdas provocadas pela estiagem. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta em seu quinto levantamento do ciclo 2023/2024 uma colheita de 40,83 milhões de toneladas para o total de grãos Rio Grande do Sul, o que representa uma alta de 38% sobre a produção anterior. Em contrapartida, prevê um recuo de 6,3% na produção brasileira, com 299,8 milhões de toneladas.