Os protestos de agricultores seguem na Europa, chegando ao terceiro dia de estradas bloqueadas nesta quarta-feira (31) na França, ampliando a repercussão (e a pressão sobre os governos locais) para os pontos levantados na mobilização. A pauta vai além do pedido de (mais) proteção à produção agropecuária no bloco, reivindicação com grande potencial de frear o avanço do acordo da União Europeia com o Mercosul. Entre os problemas elencados pelos produtores estão as exigências ambientais — dentro da proposta do Green Deal ( o Acordo Verde do bloco, com metas para a redução nas emissões de gases de efeito estufa), e que estariam, junto com outros fatores, impactando a competitividade. A queda de receitas, as baixas aposentadorias e a burocracia administrativa também estão na lista.