Se tudo der certo, e o clima não atrapalhar, a agropecuária do Rio Grande do Sul deve fechar 2024 com um PIB 41% maior do que o deste ano, que já será de alta (de 21,82%). Ainda assim, os níveis da atividade produtiva não alcançam os de 2021, segundo levantamento da assessoria econômica da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), que apresentou nesta terça-feira (19) o balanço e os prognósticos do setor. Para chegar ao patamar daquele ano, seria necessário um avanço de mais 6,49%, o que deve ficar para 2025.