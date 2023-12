Tradicional motor da economia, o agro deve entrar em 2024 com outro ritmo. Depois de crescer 16,1% em 2023, o PIB agropecuário não deve colaborar como o crescimento da economia brasileira em 2024, segundo projeção da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). O setor tende a desacelerar no próximo ano devido a um contexto adverso que combina conjunturas nacional e mundial e efeitos do clima. A entidade espera que o agro recue 3,35% no próximo ano.