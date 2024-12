O melhor entre os melhores números do crescimento do PIB

Melhor ainda do que o crescimento de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no terceiro sobre o segundo trimestre de 2024, é o avanço da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). Variável do cálculo que mede o investimento feito por empresas, ela aumentou pelo quarto trimestre consecutivo. Foi a sequência mais longa de altas desde 2011.

No terceiro sobre o segundo trimestre, subiu 2,1%, ou seja, mais do que o dobro do que o próprio PIB. Em relação ao mesmo período de 2023, o crescimento foi de 10,8%. Por fim, o acumulado de 12 meses traz avanço de 3,7%.

A FBCF considera investimentos em bens de capital, como máquinas, equipamentos e construção de infraestrutura. Além de pesar no PIB, também sinaliza a confiança dos empresários e serve de tendência para se projetar mais crescimento econômico. Segundo o IBGE, o destaque foi a importação e a produção interna maiores de bens de capital, além de avanço no desenvolvimento de software e na construção. Economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio ainda identifica que as compras do Exterior se destacam mais do que as feitas de fábricas brasileiras.

Em especial para a economia gaúcha, pode sinalizar encomendas, já que estes itens estão entre os itens produzidos pelas indústrias do Rio Grande do Sul. O que pode turbinar ainda mais a fabricação de bens de capital é a implementação da depreciação acelerada, que permite deduzir mais rapidamente na contabilidade das empresas a compra de equipamentos, máquinas, instrumentos e aparelhos para incorporar aos seus ativos permanentes. Com lei sancionada recentemente, o mecanismo teve sua primeira fase anunciada pelo governo federal em outubro. O presidente da Fiergs, Claudio Bier, prevê que o efeito chegará às fábricas gaúchas a partir de 2025.

