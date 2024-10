Um baita curso para aprender a economizar e a gastar

Um “sonho” de muito tempo do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, está sendo realizado com o lançamento do curso gratuito de educação financeira da entidade. Serão aulas e consultorias com o objetivo de capacitar 400 pessoas inicialmente, com até 40 pessoas por turma. Com foco em funcionários da entidade, de lojistas associados e também aberto a pessoas da comunidade. A coluna acompanhou a emoção do empresário na reunião de diretoria da última semana: