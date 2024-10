Reprovação de projetos leva empresas de energia solar a organizar protesto na frente de concessionária

Está sendo organizada por empresas de energia solar uma manifestação na frente da sede da RGE, em São Leopoldo, contra as reprovações da concessionária a novos projetos fotovoltaicos. O protesto dos instaladores dos sistemas está marcado para o dia 1º, organizado por Renato Zimmermann, secretário do Instituto Nacional de Energia Limpa (Inel) e do Programa RS Solar. O material com as assinaturas fala em "Manifestação em Defesa do Direito do Consumidor de Gerar sua Própria Energia".