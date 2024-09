Por que está travada a instalação de novos parques eólicos no RS

Apesar do seu pioneirismo em parques eólicos, o Rio Grande do Sul está com novos projetos travados para geração de energia a partir do vento. Faltava linha de transmissão, o que foi resolvido. Depois, empreendedores alegavam demora na liberação de licenças ambientais, o que também foi trabalhado. Agora, é a competição com o crédito mais barato em outros locais. A coluna perguntou das perspectivas ao diretor do Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, durante um Painel RBS, na Expointer.