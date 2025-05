A indústria gaúcha que emprega 400 estrangeiros e estuda trazer deportados dos EUA

É a fabricante de ônibus Comil, de Erechim, que constrói com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) um projeto-piloto para trazer imigrantes deportados dos Estados Unidos. O objetivo é preencher empregos neste momento de retomada do crescimento da empresa, pois há uma dificuldade disseminada de encontrar mão de obra para as mais diversas atividades econômicas. A gerente de Recursos Humanos (RH) Fernanda Parmeggiani contou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que a Comil já emprega mais de 400 estrangeiros. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.