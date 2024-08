Entusiasta da educação financeira mesmo que no comando de uma entidade de varejo, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, costuma inserir em pesquisas básicas de datas de vendas recortes que mostrem como estão as contas do consumidor. Na última, os entrevistados foram questionados com qual perfil de consumo se identificam mais.