Flamengo empata com Central Córdoba (1-1) e é 3º do Grupo C da Libertadores

O Flamengo empatou em 1 a 1 na visita ao argentino Central Córdoba nesta quarta-feira (7), numa partida bastante movimentada pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores, disputada no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Após os resultados desta quarta rodada, a situação ficou muito equilibrada no Grupo C, com a LDU e o Central Córdoba na liderança com 8 pontos, embora com melhor saldo de gols para os equatorianos, enquanto o Flamengo (5) ficou em terceiro, e o venezuelano Deportivo Táchira fecha a tabela sem pontos.