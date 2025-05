A pavorosa atuação do Grêmio no Peru

O time gremista terá que melhorar muito para bater o Godoy Cruz na Arena. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Não dá para passar pano. O Grêmio não jogou nada em um estádio quase vazio em Lima no Peru contra o Atlético Grau pela Sul-Americana. Atuação para apagar da memória. Um 0 a 0 melancólico. A surpresa de Mano Menezes na escalação inicial com Luan Cândido mais avançado pelo lado esquerdo e Lucas Esteves. Cristian Olivera começou no banco de reservas. Não deu certo.

A primeira etapa teve uma qualidade técnica muito baixa. A melhor chance acabou sendo do Atlético Grau em que Sandoval serviu Bandiera. A volta triscou a trave de Tiago Volpi. Pelo lado gremista, Arezo concluiu mal uma bola que o time peruano entregou de graça.

No intervalo, Mano colocou Kike Olivera, que acabou sendo o melhor do Grêmio mesmo com uma produção ainda bem pequena. O time gremista terá que melhorar muito para bater o Godoy Cruz na Arena e assumir a liderança do Grupo D. Caso contrário, terá que ficar apenas com uma melancólica repescagem.