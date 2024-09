Conhecido no setor como “Oscar dos azeites de oliva extravirgens”, Mario Solinas Quality Award premiou mais produtos gaúchos, nesta primeira edição restrita a concorrentes do Hemisfério Sul. Ficou em primeiro lugar na categoria “Verde ligero (suave)” o Blend Exclusivo 2024, feito com azeitonas arbequina e arbosana, espanholas, e koroneiki, grega, da Estância das Oliveiras, em Viamão, na Região Metropolitana.