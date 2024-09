O preço do azeite de oliva vai baixar com a redução de 12% para 4% a alíquota interestadual de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), perguntam leitores da coluna? Não para o consumidor gaúcho. O benefício fiscal foi dado para que o produto do Rio Grande do Sul seja mais competitivo em outros Estados, especialmente em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.