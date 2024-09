Foco na Black Friday: gigantes Amazon, Magalu e Mercado Livre instalam novas estruturas logísticas no RS

O "Natal do comércio online", a Black Friday está chegando e acelera a abertura de centros logísticos de grandes empresas no Rio Grande do Sul. Em outubro, começa a operar uma unidade de distribuição da Amazon em Canoas, noticiada pela coluna ainda em 2022. Serão 5 mil metros quadrados dentro de um parque logístico no bairro Rio Branco. Serão abertos 500 empregos diretos e indiretos. A operação será integrada à de Nova Santa Rita, que é bem maior com seus 41 mil metros quadrados e que já voltou a funcionar após um longo tempo de suspensão de atividades depois da enchente.