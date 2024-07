A venda do varejo restrito do Rio Grande do Sul cresceu 1,8% em maio sobre abril, acima da média nacional, o que espanta por ter sido o mês da enchente que assolou o Estado. O indicador, porém, foi puxado pelos supermercados e hipermercados, refletindo a corrida dos consumidores para as compras com receio de desabastecimento. Comportamento semelhante, mas menos intenso, ocorreu nas vendas em farmácias.