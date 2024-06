O Rio Grande do Sul continuará com cafeterias da Starbucks, mesmo após a rede ter sido comprada pela Zamp, dona da Burger King no Brasil. A famosa marca norte-americana de cafés entrou no mercado gaúcho em 2021. Após alguns fechamentos desde a crise na antiga operadora brasileira, mantinha cinco lojas no Estado. As do BarraShoppingSul e do ParkShopping Canoas já estão funcionando há alguns dias. A da Galeria Chaves, no centro de Porto Alegre, reabriu nesta terça-feira (11). Restam fechadas as duas do aeroporto de Porto Alegre, que está sem funcionar pelo estrago da inundação.