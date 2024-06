Destinações do Imposto de Renda a fundos da criança e do idoso no Rio Grande do Sul bateram recorde. Foram R$ 101 milhões agora em 2024 contra R$ 36 milhões de 2023, superando as expectativas da própria Receita Federal. Do total, 30% foram feitas por contribuintes gaúchos, mas 70% são de outros Estados, refletindo o impacto e a sensibilização nacional da enchente.