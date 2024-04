Há esperança no empresariado que avance uma discussão com o governo do Estado para que seja reduzida de 19% para um número menor, talvez 18%, a alíquota para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A votação do projeto na Assembleia está marcada para 14 de maio. Hoje, está em 17%. A negociação foi assunto do encontro entre o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, na feira industrial de Hannover, na Alemanha. Confira acima o comentário no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.