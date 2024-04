A fábrica de vans da Volkswagen em Hannover, na Alemanha, tem 13,5 mil funcionários, o triplo da unidade da General Motors (GM) em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Até por isso, o complexo da montadora alemã conta com uma estação de bombeiros e um hospital dentro. São 5,5 mil robôs montando os veículos, que precisam de insumos que movimentam 50 mil contêineres por dia na unidade fundada em 1955. Foi a segunda das atuais mais de 120 operações da Volks no mundo.