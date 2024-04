Durou pouco a alegria com a inflação brasileira abaixo do previsto para março. Logo que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu, segurado pela desaceleração dos alimentos e da gasolina, o dólar caiu e o índice da bolsa de valores subiu. O movimento, porém, não se sustentou nem por uma hora na manhã desta quarta-feira (10). Em seguida, a inflação dos Estados Unidos veio bem acima do projetado e jogou um balde de água fria no mercado financeiro.