Um salto surpreendeu na produção da indústria do Rio Grande do Sul em fevereiro. O aumento foi de 9,4% sobre janeiro e de gigantes 18,3% na comparação com fevereiro do ano passado. O patamar chegou a ficar acima do pré-pandemia. A elevação, porém, foi muito concentrada na atividade em derivados de petróleo e biocombustíveis. Tratou-se, essencialmente, da retomada da produção na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), unidade da Petrobras em Canoas, observa o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio. A operação passou, em 2023, pela sua maior parada de manutenção da história.