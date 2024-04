Quatro grandes investimentos privados estão no radar de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Em entrevista (acima) ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o prefeito Marcelo Maranata citou a expectativa para que saia em 2024 a licença de instalação que autorizaria a construção de um porto e um estaleiro. Também falou do complexo logístico de R$ 500 milhões que a Lojas Lebes está construindo no local, com previsão de gerar 3 mil empregos e que teve a obra visitada recentemente pela coluna.