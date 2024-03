Com uma linha de cervejas "Italian Grape Ale" - estilo criado na Itália e que tem uva nos ingredientes -, o gaúcho Carlo Mioranza foi eleito o melhor mestre cervejeiro do ano no Concurso Brasileiro de Cervejas de 2024. O prêmio é organizado pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec).