Rede de lojas de milkshake, a Milky Moo, de Goiás, prepara a abertura de quatro novas unidades no Rio Grande do Sul. Elas ficarão no Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre, no ParkShopping Canoas; e em pontos de rua em Gramado e Xangri-lá. O fundador, Lohan Soares, projeta fechar o ano com 700 lojas em todo o país, sendo 25 em cidades gaúchas.