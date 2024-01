Uma barbearia que vai até o cliente é o negócio de Diógenes Tavares, que corta barba e cabelo há 10 anos. A estrutura móvel de 22 metros quadrados da Sir Alfred Barber é acoplada a uma caminhonete, no estilo desses caminhões de alimentos chamados de "food trucks". A coluna conversou com o empreendedor quando estava estacionado na Rua Nicola Mathias Falci, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre, onde há veículos que oferecem diversos outros serviços. Tavares, porém, também costuma ir a condomínios da Região Metropolitana e do Vale do Sinos. No verão, vai ao Litoral.