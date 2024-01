Empresa que vende compressores de ar fabricados pela norte-americana Ingersoll-Rand, a PNX Ar Comprimido está transferindo sua sede de Novo Hamburgo para São Leopoldo após 25 anos no local. O investimento é de R$ 1,5 milhão, valor baixo porque está sendo aproveitada a estrutura deixada pela indústria química Lanxess, que manteve uma operação no espaço por três décadas. Com a mudança, a PNX passa a ter o dobro de área para o negócio, com 1,5 mil metros quadrados.