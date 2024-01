Empresa com 57 anos de mercado, a indústria farmacêutica JP Farma, de Ribeirão Preto (SP), investiu R$ 60 milhões para instalar-se no Rio Grande do Sul. O valor foi usado na compra de equipamentos e para reformar uma antiga fábrica de soro de Viamão, na Região Metropolitana. A estrutura pertencia à Texon, do mesmo ramo, que foi à falência.